Китайская компания OnePlus готовится к презентации нового “умного” телевизора, который, как отмечается, будет иметь доступную цену.

По официальной информации, презентация должна состояться уже менее, чем через месяц – 2 июня. Базовая модель новинки будет иметь цену в 200 долларов. На настоящий момент нет никаких технических характеристик этого “умного” телевизора. Предполагается, что его диагональ составит не менее 32-х дюймов, так как меньшая диагональ в настоящее время является неактуальной.

Второй “умный” телевизор относится к средней ценовой категории, согласно имеющейся информации, его стоимость будет в диапазоне от 265 до 530 долларов. Технические характеристики этого устройства также отсутствуют.