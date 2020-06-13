Компания Apple зарегистрировала в базе данных ЕЭК девять новых моделей смартфонов iPhone.

Как сообщается, в базе данных были обнаружены сертификаты на ряд кодовых номеров. По мнению специалистов, под номером А2172 может быть iPhone 12 Max, а под номером А2176 – iPhone 12. Под остальными же номерами зашифрованы модификации iPhone 12 Pro.

Предполагается, что в этом году осенью будут анонсированы четыре новых смартфона, два из которых будут относиться к доступному сегменту. Презентация должна была состояться в сентябре, но с высокой вероятностью она будет отложена на несколько месяцев из-за коронавируса.

Кроме того, а базе данных была найдена информация о персональном компьютере Apple под модельным номером А2330. Отмечается, он работает под управление macOS 10.15.