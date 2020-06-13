Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Apple зарегистрировала в базе данных ЕЭК девять новых моделей смартфонов iPhone.

Как сообщается, в базе данных были обнаружены сертификаты на ряд кодовых номеров. По мнению специалистов, под номером А2172 может быть iPhone 12 Max, а под номером А2176 – iPhone 12. Под остальными же номерами зашифрованы модификации iPhone 12 Pro.

Предполагается, что в этом году осенью будут анонсированы четыре новых смартфона, два из которых будут относиться к доступному сегменту. Презентация должна была состояться в сентябре, но с высокой вероятностью она будет отложена на несколько месяцев из-за коронавируса.

Кроме того, а базе данных была найдена информация о персональном компьютере Apple под модельным номером А2330. Отмечается, он работает под управление macOS 10.15.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Названы способы мошенников по взлому бесконтактных платежей в России

Ярослав Бабин, специалист в области кибербезопасности из Positive Technologies, рассказал о нескольких… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 июня – ясно, до 19 °C | город Мытищи, 13 июня – дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 13 июня – переменная облачность, до 20 °C | Королев, 13 июня – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск, 13 июня – дождь, до 11 °C | Армавир, 13 июня – пасмурно, до 24 °C |