Исследователи из США смогли определить, что именно курили индейцы, жившие более 1430 лет назад. Все благодаря обнаружению археологами древней трубки.

В ходе изучения останков трубки, обнаруженной в Америке, ученые выяснили, что в ней находилось растение, называемое сумахом гладким. Отмечается, что эксперты впервые обнаружили в подобном изделии нетабачное вещество. Они считают, что индейцы могли смешивать его с табаком, чтобы придать ему лечебные качества и улучшить аромат.

По словам экспертов, коренные американцы считали курение церемониальным процессом. Они также были уверены, что оно обладает духовными и лечебными свойствами. Однако в действительности табак наносит серьезный вред организму.