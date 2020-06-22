Исследователи заявили, что искусственный интеллект обладает опасными для человечества алгоритмами, которые могут нивелировать его пользу во множестве сфер.

Если ИИ будет создан, то он сможет заменить людей в огромном количестве отраслей. В результате это приведет к большой безработице и падению уровня жизни. Кэти Онип, талантливый математик, также рассказал о том, что из-за оцифровки разнообразных аспектов человеческой деятельности большинство задач будут выполняться прямо в компьютерах, а алгоритмы нейросети позволят открыть расширенный доступ к этой информации.

Ранее сетевые нейроны использовались в основном только в лабораториях, а теперь применяются в ряде областей. Проблема может возникнуть из-за технической непрозрачности работы искусственного интеллекта. Эксперты не смогут проверить алгоритм, чтобы узнать, принимает ли он оптимальное и корректное решение.