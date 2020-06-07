Гусеничные краны – вид спецтехники, которая предназначена для подъема и переноса тяжелых грузов. Краны, которые передвигаются при помощи гусениц, можно увидеть на строительных площадках, складах, в портах, а также на других объектах, где они выполняют погрузочно-разгрузочные или строительно-монтажные работы.

Гусеничные краны отличаются следующими показателями:

грузоподъемность;

мощность;

высота подъема;

длина стрелы.

Грузоподъемная спецтехника стоит дорого, поэтому в Беларуси большой популярностью пользуется услуга аренды кранов, что позволяет взять технику во временное пользование и избежать больших расходов. Арендовать гусеничные краны грузоподъемностью до 3000 тонн предлагает компания Sarens. Здесь вы найдете большой выбор техники по выгодной цене, которая всегда есть в наличии. Гусеничные краны доставляются в разные города Беларуси – кроме Минска, заказать крановую технику можно в Бобруйск, Солигорск, Дзержинск, Оршу, Молодечно.

В чем выгода аренды кранов?

Если вам нужен кран на время строительных работ, и вы не планируете его дальнейшее использование, самый выгодный вариант – взять его в аренду. Многие компании не имеют в своем автопарке строительных кранов, а предпочитают их арендовать, что позволяет снизить расходы на обслуживание техники.

Если вы арендуете, а не покупаете спецтехнику, вам не нужно нанимать дополнительный персонал, искать место для установки крана, покупать запчасти и расходные материалы на его обслуживание. Нужно только найти подходящую компанию с выгодными условиями аренды спецтехники, чтобы быстро выполнить поставленные задания. В Беларуси выгоднее всего арендовать гусеничные краны в компании Sarens.

Гусеничные краны от Sarens

Наша компания предлагает большой выбор грузоподъемной спецтехники – автомобильных и гусеничных кранов. На нашем сайте представлены модели гусеничных кранов от известных мировых брендов. У нас вы можете арендовать краны:

Terex-Demag;

Liebherr;

GROVE и других производителей.

Если вам нужен гусеничный кран Либхер 750 тонн или же техника с меньшей грузоподъемностью, обращайтесь к нам. Наши специалисты быстро подберут подходящую по всем параметрам спецтехнику с оптимальными характеристиками. Арендовать такую технику вы можете на любой срок по хорошей цене. Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от единицы арендуемой техники и срока аренды. Звоните нам – и мы сразу же подберем гусеничный кран, учитывая все ваши требования, и доставим его на стройплощадку.