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В одном из сообществ города Барнаул в соцсети ВКонтакте рассказали о том, что в районе Красноармейского проспекта девочки бросали камни в прохожих с окна четырнадцатого этажа.

По словам очевидицы случившегося, она вместе с ребенком и мужем шла по проспекту, когда рядом с ее сыном упал булыжник. Она отметила, что не сразу поняла, что именно случилось. Супруг посчитал, что со стороны дороги отлетел строительный мусор. Затем сверху упал еще один камень, едва не задев двух девушек, шедших позади. Тогда женщина подняла голову и заметила двух девочек в возрасте 10 лет, кидавших камни в прохожих. После этого она сразу же вызвала полицейских.

Тем временем охранник, стоявший неподалеку, вошел в дом и поймал двух девочек, а третья успела сбежать. К месту инцидента вскоре подъехали сотрудники полиции и родители провинившихся детей. Матери школьниц начали ругаться друг с другом, пытаясь выгородить своих дочерей.

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