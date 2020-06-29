Дайвер достал со дна калифорнийской реки кольцо стоимостью в $17 000

Дайвер из Калифорнии, США, Майк Пелли известный под ником Merman Mike на YouTube, исследовал реку Сакраменто, на дне которой смог обнаружить утерянное кольцо стоимостью 17 тыс. долларов.

Майк рассказывает, что с ним связался человек по имени Билл Фитти. Мужчина узнал о любви Пелли к дайвингу и попросил найти потерянное кольцо. По словам Билла, он уронил предмет, который был подарком брата, в реку.

Пелли рассказал, что первое погружение плодов не принесло. Перед следующим заходом он бросил кирпич в воду в том же месте, где мужчина потерял кольцо, чтобы лучше ориентироваться в пространства.

Это сработало, и Пелли вынырнул с находкой в руке. Фитти сказал, что хочет дать Пелли 1,5 тыс. долларов, чтобы он мог купить подводный металлоискатель для будущих погружений.

«Я теряюсь, когда говорю об этом. Мне просто нравиться приносить пользу людям. Все с кем я общаюсь, так благодарны мне», – рассказал Пелли местным журналистам.

Пелли отметил, что металлоискатель поможет ему в поиске двух обручальных колец, которые он пытался найти ранее.