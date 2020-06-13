Благодаря сертификации продукции удается выяснить, соответствует ли ее качество конкретным стандартам — если объяснять вкратце и простым языком. Проведение сертификации включает в себя проверку ряда характеристик. Как правило, берутся в расчет те характеристики, которые максимально важны в продукте. Для каждого вида продукции предусмотрен список нормативов, как и контрольные показатели. Ознакомиться с ними можно в законодательных актах. Нормативы, контрольные показатели могут быть изменены, но только на законодательном уровне.

В текущих реалиях продукты питания, не имеет значения какие, идущие на рынок Евразийского экономического союза, в обязательном порядке должны пройти сертификацию. Если у предпринимателя отсутствуют соответствующие разрешительные документы, то он получает административное нарушение. Предпринимателю могут быть назначены следующие меры наказания:

Штраф вплоть до 1 000 000 руб. и не менее 100 000 руб.;

Изъятие продукции, на которую нет документов;

Приостановление деятельности бизнеса. Срок наказания — не более 3 месяцев.

Обязательная сертификация касается любого продовольствия, привезенного/выращенного в пределах Таможенного союза, ввезенного из другой страны в целях продажи. В то же время обязательная процедура оценки не касается тех продуктов, которые были выращены на собственных участках для личного потребления.

Центр стандартизации и метрологии «СПБ ЦСМ»

В Санкт-Петербурге работает центр стандартизации и метрологии «СПБ ЦСМ». Деятельность организации широкая. Компания консультирует клиентов по получению различных разрешительных документов, оказывает помощь в легальном оформлении легитимных документов. Рекомендуем обратиться в компанию, если вашему бизнесу необходимо пройти оценки соответствия товаров или услуг, провести сертификационные мероприятия. Если необходима сертификация пищевой продукции, то СПБ ЦСМ готов оказать квалифицированную помощь.

Подводя итоги, сертификация подразумевает под собой подтверждение качества продукции. Благодаря сертификации потребители не получают опасный для здоровья продукт. Знак качества — это сертификат. Если у вас есть необходимость в профессиональной консультации на тему сертификации продуктов питания, свяжитесь с представителем центра «СПБ ЦСМ». На сайте центра вы можете заказать обратный звонок.