Медицинский эксперт из Университетского колледжа Лондона был сожжен заживо разгневанной толпой после того, как его обвинили в колдовстве. Доминго Чок Че был специалистом-натуропатом и работал при университете над проектом.

Жуткий инцидент произошел 6 июня в деревне Чимай, где жил потерпевший, недалеко от муниципалитета департамента Эль-Петен Сан-Луиса в Гватемале.

Чок Че был членом группы фармацевтических исследований, в которую входили ученые из Университетского колледжа Лондона, Цюрихского университета, Швейцария и Университета Валле, Гватемала.

По сообщениям, команда изучала традиционные растительные лекарства и работала с гидами по цивилизации Майя, а сам Чок Че был экспертом в области народной медицины и духовным наставником.

Говорят, что разъяренная толпа напала на исследователя, когда он, по их мнению, занимался колдовством. Его обвинили в том, что один из членов общины умер после приема данного им лекарства.

В шокирующем видео видно как жертва, объятая пламенем, бежит через поле, а зеваки наблюдают или гонятся за ним. Че погиб в результате инцидента.

На видео также слышны крики некоторых жителей. Губернатор Петена Луис Бургос заявил местным СМИ, что жители деревни не позволили полиции прийти на помощь Че. Бургос также отметил, что местные продемонстрировали сопротивление, когда власти пришли проверить тело жертвы.

Моника Бергер, руководитель отдела антропологии в Университете Валле в Гватемале, рассказала местным СМИ, что жертва, известная как «Абуэло Доминго» (дедушка Доминго), занимался восстановлением традиционной медицины Майя.

Она отметила: «Мы работали над инвентаризацией лекарственных видов, чтобы задокументировать и защищать лекарственные знания Кекчи, чтобы они стали достоянием общественности».

Посол Великобритании в Гватемале Ник Уиттингем написал в социальных сетях: «Я признаю наследие Доминго Чока как духовного наставника и выражаю свои соболезнования его семье. […] Мы верим, что власти быстро расследуют случившееся».

Национальная конференция Oxlajuj Ajpop, которая собирает специалистов по всему миру, заинтересованных в наследии Майя, осудила убийство и попросила властей установить виновных в совершении преступления. Группа призвала защитить семью жертвы от будущих нападок вместе с другими духовными лидерами Майя в деревне.

Омбудсмен Гватемалы Джордан Родас осудил преступление и заявил, что он «поддерживает сохранение и обмен знаниями предков».

Родас написал в социальных сетях, что подобные линчевания – это «нападки на право на жизнь и неприкосновенность людей, а также на право на презумпцию невиновности и гарантии надлежащего судебного процесса».

Он добавил, что Чока Че «признавали и любили в научном сообществе как эксперта-натуропата».

Согласно исследованию, проведенному гуманитарной организацией Grupo de Apoyo Mutuo, которая была создана в Гватемале 36 лет назад, в период с 2008 по 2018 год в стране произошло по меньшей мере 348 подобных убийств.

Расследование продолжается, но никто до сих пор не арестован.