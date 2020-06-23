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В Кингисеппском районе Ленинградской области вчера, 22 июня, 43-летняя женщина обратилась в местную полицию, заявив, что ее избили и изнасиловали.

Пострадавшая, не имеющая официального места работы, сообщила о том, что решила недавно сходить в гости к своему знакомому, проживающему в доме на Малой улице. В ходе распития алкоголя на нее накинулся второй гость. Он нанес женщине несколько ударов, а затем сексуально надругался над ней.

Позднее сотрудники правоохранительных органов осуществили задержание подозреваемого прямо на месте инцидента. В настоящее время полицейские решают вопрос об открытии уголовного дела по факту изнасилования.

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