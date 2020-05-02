Работники полиции в Гатчинском районе Ленобласти принялись за расследование дела, связанного с избиением и ограблением местного жителя.

По словам представителей управления МВД по региону, данный инцидент произошел вчера, 1 мая, примерно в четыре часа утра. Потерпевший услышал странные звуки на веранде своего дома, расположенного в поселении Выра. Выйдя на улицу, он тут же получил удар по шее, из-за чего упал без сознания.

Придя в себя, пострадавший увидел, что грабители украли у него два мобильных аппарата, различные инструменты и музыкальный центр. В результате ему был нанесен ущерб в размере 53 000 рублей. Позднее полицейские задержали двух подозреваемых, которыми оказались жители села Рождествено. Все украденные вещи были изъяты.