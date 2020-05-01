Власти Великобритании и Германии продлили запрет на выезд граждан за границу.

Как сообщается, в Германии выезд закрыт до 14 июня. Причиной для принятия подобного решения была названа невозможность возвращать граждан обратно в случае очередной вспышки коронавируса. Дата, когда границы будут открыты, неизвестна. Таким образом, жители Германии, скорее всего, не рискнут покупать туры в Средиземноморье даже на июль или август.

Для Турции такие перспективы весьма печальны – в прошлом году только в Анталье отдыхали около 1,2 путешественников из Германии.

В Великобритании выезд запрещён до 11 июня. Как отмечается, вероятно, что границы будут закрыты и в течение всего лета. Кроме того, планируется ввести обязательную самоизоляцию на две недели для тех, кто прибыл из-за границы.