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В Рязанском районе на автомобильных дорогах были замечены стада кабанов.

Видеозаписью со стадом поделился пользователь Сети Олег Медведев. Он 17 мая опубликовал видеозапись на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”. Как уточняется, видео было снято по дороге в посёлок Деулино Рязанского района, в паре километров от Уржинского озера. В подписи автор видео пошутил о том, что это “первые итоги самоизоляции”.

На видео можно увидеть стадо кабанов, состоящее как минимум из нескольких десятков особей. Отмечается, что среди них есть и множество детёнышей.

К слову, в регионе до 1 июля 2020 года разрешён отстрел кабанов – любому охотнику можно убить в этот срок до 20 кабанов любого пола и возраста. Подобные меры были введены из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

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