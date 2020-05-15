В Омске 47-летний таксист был приговорён к 2,5 годам заключения в колонии общего режима, однако затем приговор был смягчён до двух лет заключения.

Как было установлено следствием, мужчина весьма активно обсуждал в соцсетях террористический акт, произошедший в Новой Зеландии в марте 2019 года. Он положительно высказывался о массовом убийстве, а действия преступника посчитал необходимыми.

Также он публично призывал россиян свергать власть с помощью применения оружия и убивать некоторых должностных лиц.

В итоге, мужчина был осуждён на 2,5 года. Мужчина свою вину признал и раскаялся, однако посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его. Суд смягчил приговор, сократив его на полгода. Таким образом, обвиняемый проведёт в колонии общего режима два года, и ещё два года после этого ему запрещено пользоваться интернетом.