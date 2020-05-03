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В Ломоносовском районе Ленинградской области была обнаружена неразорвавшаяся мина времен Великой отечественной войны.

Вчера, 2 мая, примерно в двенадцать часов дня появилась информация об обнаружении подозрительного предмета, похожего на боеприпас, во время осуществления земляных работ в деревне Пигелево. На место инцидента тут же был направлен отряд инженерно-технического отдела Росгвардии.

В ведомстве отметили, что этим подозрительным предметом оказался 82-миллиметровый минометный снаряд, пролежавший под землей более 75 лет. Специалисты отвезли его на военный полигон, а затем подорвали.

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