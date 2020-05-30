Учёные из американского Университета Индианы считают, что слабые электрические поля обладают обеззараживающим действием.

Так, они испытали защитные маски, созданные из хлопка или полиэстера с вкраплениями точек из цинка и серебра. За их счёт во время вдыхания человеком воздуха происходит восстановительно-окислительная реакция. В итоге, заряженные частицы серебра взаимодействуют с цинком, образуя слабый электрически заряд.

Основное условия для получения обеззараживающего эффекта такой маски – она должна быть влажной. Во время дыхания влага образуется, но её может быть недостаточно, и тогда маску придётся специально увлажнять.

Предполагается, что такая маска поможет в борьбе не только с коронавирусом, но и с менее опасными инфекциями. Разработка уже была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.