Специалисты из Гонконга создали бионический глаз, у которого чувствительность даже лучше, чем у человека.

Разработка уже прошла необходимые тесты. Устройство представляет собой шар, заполненный жидкостью, которая проводит электрический ток. Также в устройстве имеется трёхмерная искусственная сетчатка и плотный массив чувствительных нанопроводов. Эти провода имитирую зрительную кору головного мозга и передают визуальную информацию компьютеру для дальнейшей обработки. Из-за своей высокой чувствительности бионический глаз превосходит оптический диапазон длины волны глаза человека.

На данный момент для работы устройству необходим внешний источник питания, но в будущем социалисты собираются сделать его работу автономной. Как сообщили учёные, разработка будет применяться для создания протезов и гуманоидных роботов. Отмечается, что с подобным протезом человек будет способен видеть даже в темноте.