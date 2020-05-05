Американские астробиологи доказали, что некоторые микробы способны жить в условиях, отличающихся от земных.

Так, они выяснили, что простейшая кишечная палочка, а также некоторые штаммы дрожжей могут жить и даже размножаться в условиях атмосферы, приближенной по своему составу к Юпитеру, или другим планетам-гигантам. По условиям исследования, микробы жили в чистом водороде. Однако отмечается, что в реальных условиях планет в атмосфере будут находиться и иные вещества.

Микробы, которые могут жить в условиях, отличающихся от земных, давно интересуют учёных. Как сообщается, это расширяет поле для поисков внеземной жизни и позволяет предполагать, какие организмы могут обитать на других планетах.