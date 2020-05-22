Упомянутое растение отлично подойдет для относительно маленьких садов, площадь которых не позволяет посадить большое дерево. Компактные растения вырастают довольно невысокими и позволяют получить от 12 до 20 кг урожая. К основным преимуществам колоновидного абрикоса следует отнести:

высокую урожайность, ведь первые плоды появляются буквально на следующий год после высадки;

отличные вкусовые характеристики, ведь плоды получаются сочными, сладкими и очень ароматными;

легкость в уходе, ведь нет необходимости тратить уйму времени на обрезание веток или сложную обработку дерева от вредителей;

быструю адаптивность к новым условиям, что избавляет от необходимости повышенного ухода за растением;

стойкость к болезням и вредителям.

Выбирая для своего сада колоновидный абрикос, следует понимать, что для нового растения подойдет только хорошо освещаемый участок, на который не падает тень от больших деревьев. Для начала следует определиться с локацией и убрать с нее все сорняки/мусор. После формирования довольно глубоких посадочных ям (расстояние между ними должно быть не меньше 60 см), следует снять верхний грунт и отложить его в сторону, ведь такая земля используется для финального засыпания посаженного корневища. Если человек замечает, что грунт довольно влажный, следует позаботиться о дренаже, иначе корни просто сгниют из-за повышенной влажности. В данной ситуации отлично подойдет керамзит или мелкая галька. После получения саженцев на почте, неплохо было бы замочить дома корни и дать им напитаться влаги после путешествия.

Важные моменты по заботе о растении

К особенностям по уходу следует отнести необходимость дополнительного утепления растения на зиму. Некоторые подвиды отличаются довольно неплохой стойкостью к морозам, но использование теплоизоляционного материала все же будет отличным вариантом. Более того, грызуны часто портят кору абрикоса, поэтому дополнительное покрытие станет для них преградой на пути к порче имущества. Ни в коем случае нельзя пускать в ход пластиковую пленку, ведь она препятствует воздухообмену и может стать причиной выпревания. Лучше использовать еловые ветки, перемотанные бечевой. Периодические подкормки также окажут благоприятное влияние на растение, причем вносить качественные удобрения рекомендуется 3 раза в сезон. Поливать следует только отстоянной водой и не перебарщивать, чтобы не ухудшить ситуацию.