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В городе Обнинск мужчина и двое подростков осуществили насильственные действия сексуального характера в отношении семнадцатилетней девушки.

Отмечается, что преступление было совершено в ходе распития алкогольных напитков, проходившего в доме одного из подозреваемых. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина и подростки накинулись на семнадцатилетнюю девушку и изнасиловали ее.

Работники правоохранительных органов сообщили об организации проверки по факту совершенного преступления. Они также устанавливают обстоятельства нарушения режима самоизоляции.

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