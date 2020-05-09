В «интернетах», в том числе социальных сетях нередко можно наткнуться на мнение, что нужно покупать уф-лампу для обработки рук. Поскольку она прекрасно подходит для обеззараживания. К этому вопросу мы еще вернемся, а пока поговорим об УФ-лампе и вирусах.

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Действительно ли ультрафиолет убивает вирусы?

Научно доказано, что УФ-излучение способно воздействовать не только на бактерии, но и вирусы. Более того! Даже на ряд химических веществ. Собственно, по этой причине ультрафиолетовое излучение и является ключевой составляющей дезинфицирующих ламп.

Но тут следует учитывать, что бывают разные спектры УФ. И спектры по-разному воздействуют на микроорганизмы. Если мы говорим о коротковолновом ультрафиолете, он серьезнее всего ударяет по вирусам. Такой ультрафиолет относится к спектру 100-280 нанометров. Стоит понимать, что подобного формата ультрафиолетовый свет не способен конкретно взять и уничтожить вирус. Свет приводит к мутации в вирусах, тем самым меняется их структура ДНК и РНК. Хорошо ли это? Да. По факту вирус как был, так и есть. Но основных опасных свойств в нем нет, как и возможности размножаться.

Невероятно эффективным образом ультрафиолет воздействует на животных, одноклеточные организмы, бактериальные и растительные вирусы. Но стоит понимать, есть целый список методов дезинфекции. Порой облучение ультрафиолетом объединяется с другими методами для получения большего результата дезинфекции.

Безопасно ли проводить обработку рук, других частей тела УФ-лампой?

Вопреки мнению «интернет-экспертов», категорически нет! И это не наши слова, а рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Как заявляет ВОЗ, подобные эксперименты с УФ-излучением могут привести к раздражению кожи и даже ожогу. У Роспотребнадзора есть памятка, в которой конкретно говорится, что не нужно в целях стерилизации кожи использовать УФ-лампу.

Еще хотим отметить, что можно получить ожог глаз, если смотреть на ультрафиолетовое излучение. Безопасно смотреть на источник УФ-излучения можно только в том случае, если у вас есть соответствующие защитные средства.

Подводя итоги, стоит отметить важную вещь — о самих УФ-лампах нельзя сказать что-то конкретно негативное. Они действительно прекрасно обеззараживают помещения и поверхности. УФ-лампы именно для стерилизации кожи не подходят.