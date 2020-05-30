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В Республике Алтай будет продемонстрирован спектакль «Сети» в уникальном для данного вида искусства формате.

Несмотря на введенный в стране режим самоизоляции, искусство в регионе продолжает развиваться благодаря созданию новых форматов его демонстрации. К примеру, в театральной мастерской Homo Artisticus решили показать спектакль в виде видеоконференции.

Для подготовки к грядущему выступлению артисты подключаются к коллективному видеочату, чтобы вместе заучивать тексты, репетировать различные сцены и записывать лучшие дубли. Из полученных материалов «сшивается» видео с полноценным спектаклем. Премьера трансляции назначена на 13 июня.

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