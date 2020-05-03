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Сотрудники спасательной службы Ленинградской области занялись восстановлением мемориалов и памятников в регионе перед скорым празднованием 9 Мая.

Отмечается, что восстановление мемориала «Вечная память павшим героям» была осуществлена членами Тосненской поисково-спасательной группы, а заградительные сооружения памятника, поставленного в честь защитников Петрокрепости, отреставрировали работники Шлиссельбургского отряда. Спасатели также благоустроили обелиск на братском захоронении.

Перед Днем Победы в ходе субботников было решено привести в порядок все могилы, мемориалы и памятники, связанные с ВОВ и расположенные в области. В уборке участвуют волонтеры, сотрудники администраций и областных комитетов, а также работники домов культуры и ЖКХ.

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