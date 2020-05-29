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Исследователи из Австралии создали новую разновидность каучукового полимера, с помощью которого в будущем можно будет изготавливать более износоустойчивые стройматериалы с бесконечным количеством переработок.

Согласно словам специалистов, разработанный ими универсальный полимер можно применять в виде простой резины или комбинировать с другими веществами для производства особых композитов. После истечения срока годности продукт сразу же отправляется на переработку, причем сделать это можно бесконечное количество раз.

Новейший полимер изготовлен с применением рапсового масла и серы. Созданный таким образом каучук не плавится, так как имеющиеся в нем серные связи попросту разрываются. В результате удается получить порошок, который можно использовать для создания новых продуктов.

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