Исследователи из Австралии создали новую разновидность каучукового полимера, с помощью которого в будущем можно будет изготавливать более износоустойчивые стройматериалы с бесконечным количеством переработок.

Согласно словам специалистов, разработанный ими универсальный полимер можно применять в виде простой резины или комбинировать с другими веществами для производства особых композитов. После истечения срока годности продукт сразу же отправляется на переработку, причем сделать это можно бесконечное количество раз.

Новейший полимер изготовлен с применением рапсового масла и серы. Созданный таким образом каучук не плавится, так как имеющиеся в нем серные связи попросту разрываются. В результате удается получить порошок, который можно использовать для создания новых продуктов.