Издание New York Post опубликовало рейтинг наиболее скандальных порновидео, в которых приняли участие известные люди.

На первой строчке оказалось видео с Ким Кардашьян и её возлюбленным, рэпером Рей Джеем. Запись была снята ещё в 2002 году на дне рождения Кардашьян, и выпущена пять лет спустя. По словам Ким, она неоднократно жалела о том, что записывала секс на камеру.

На второе место было помещено видео 2013 года с Фаррах Абрахам и порноактёром Джеймсом Дином. При этом поначалу сообщалось, что видео случайно ушло в открытый доступ, но позже стало известно, что это постановка.

Видео на третьем месте было снято в 2003 году, и два года спустя оно оказалось в открытом доступе. В нём участвуют Колин Фаррел и модель Playboy Николь Нараин. Как сообщил Фаррел, в момент съёмки он был под действием марихуаны.