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Благодаря уникальному мозговому имплантату людям, потерявшим зрение, удастся «видеть» окружающие объекты путем использования особой видеокамеры.

Новейшее устройство осуществляет передачу визуальных данных с камеры на электрод, который вживляют в человеческий мозг. По словам исследователей, это значительный шаг к реализации «визуального протеза», при помощи которого можно будет вернуть слепым зрение. Испытуемые отметили, что им удалось «увидеть» очертания различных объектов и идентифицировать их.

Данная разработка значительно отличается от прошлых, так как раньше девайсы проводили обработку каждого электрода в виде пикселя. Теперь же исследователи начали работать с контурами, а не пытаться создавать фигуры из световых пятен. Однако ученые сразу отметили, что их технология все еще находится на раннем этапе создания.

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