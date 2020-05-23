Сотрудники Роскосмоса наблюдали за китайским городом Ухань, который одним из первых был закрыт на карантин из-за распространения коронавируса, с помощью космического спутника.

Согласно словам специалистов, благодаря закрытию многих предприятий в городе воздух и окружающая среда в нем значительно очистилась. Они разместили в Сети два спутниковых снимка, на которых Ухань показан до и после начала пандемии коронавирусной инфекции.

Юрий Гектин, один из конструкторов Роскосмоса, отметил, что полученные изображения показывают гигантскую разницу в загрязненности атмосферы. После остановки многих заводов воздух очистился, поэтому атмосфера стала более прозрачной.