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В информагентстве Businesswire сообщили о значительном расширении функций робота-собаки Spot, созданного инженерами Boston Dynamics. Теперь он может пасти овец.

Специалисты американской компании смогли научить своего четырехногого робота наблюдать за стадом овец благодаря кооперированию с новозеландской облачной площадкой Rocos. Теперь управлять Spot можно удаленно из любого уголка света. Для показа дополнительных возможностей уникальной машины было решено отправить ее на пастбище в Новую Зеландию, где она сыграла роль «пастуха». Роботом при этом управляли из Соединенных Штатов.

Используя новую платформу, владельцы Spot получат возможность одновременно управлять любым количеством машин. Они смогут либо просто наблюдать за автономной деятельностью робота, либо вручную контролировать его действия. Благодаря данной системе ученым удастся использовать этих робособак для безопасного исследования отдаленных участков природы.

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