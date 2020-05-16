Пульмонолог из городской больницы №2 Санкт-Петербурга Татьяна Степаненко рассказа об эффекте “матового стекла” на рентгеновских снимках.

Как отмечается, подобный эффект можно увидеть на рентгеновских снимках, сделанных пациентам с выявленным коронавирусом. Как отметила врач, подобный эффект был известен ещё до того, как появился коронавирус, и он означает, насколько снизилась прозрачность тканей лёгких, которая зависит от наличия в альвеолах жидкости. У здорового человека лёгкие должны быть прозрачными.

Подобный эффект не означает, что у пациента есть коронавирусная инфекция, но определённо свидетельствует о наличии пневмонии. Также врач отметила, что во время эпидемии коронавируса никогда нельзя точно сказать, увеличатся ли эти очаги через пять дней или останутся на прежнем уровне. По словам Степаненко, смертельные случаи бывали даже у тех, у кого не было серьёзных хронических заболеваний.