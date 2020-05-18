Проще всего увеличить пробег транспортного средства, прибегнув к покупке крутилки спидометра. Данное устройство элементарно в плане подключения через диагностический разъем по CAN шине. Поэтому работать с крутилкой сможет даже начинающий водитель. На сегодняшний день крутилка не имеет достойных аналогов в своей сфере.

Нельзя отрицать, что современные и дорогостоящие автомобили дают корректную информацию о скорости движения ТС, его пробеге. Но в 21 веке техника еще не стала на 100% идеальной. В какой-то момент водитель приходит к пониманию того, что нужно менять показатели спидометра, либо одометра. Эта необходимость может возникнуть из-за того, что в электронных устройствах произошла ошибка, сбой. Нередко водители используют крутилку после работ по замене приборной панели. На самом деле, причин, из-за которых возникает необходимость крутилки, очень много.

Благодаря крутилкам спидометра пропадает необходимость обращаться в профессиональные компании, которые за свою услугу могут запросить немалую копеечку. Купив небольшое устройство, вы лично убедитесь, что прибавить пробег не составляет особого труда (даже если вы ранее с крутилками никогда не работали). При этом происходит дублирование показателей приборов на абсолютно каждый электронный блок. Соответственно, что была накрутка не сможет определить даже профессиональное СТО — проверено сотнями водителей!

Когда вам пригодится крутилка?

Перечислим несколько пунктов (далеко не все), когда вам может потребоваться крутилка, которая в плане стоимости более чем доступная:

Вы рассчитываете на компенсацию стоимости горюче-смазочных материалов. Как правило, когда организации рассчитывают расход ГСМ, они берут во внимание только те данные, которые указаны в техпаспорте ТС. И им абсолютно все равно на такие моменты, как простои в пробках, прогрев машины и так далее.

Нужно устранить беспорядок в маршрутном листе. Далеко не редкий случай, когда фактический пробег оказывается значительно меньше цифр, указанных в отчете пройденного пути. Из-за этого водителям приходится «кататься», дабы рабочее время было завершено. Какое это мучение, профессионалы знают.

Необходимо банально восстановить реальные показания. Часто в этом есть необходимость после установки новой приборной панели.

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