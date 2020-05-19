Кошки имеют в два раза больше шансов выжить при укусе ядовитой змеи, чем собаки. Ученые Университета Квинсленда, Австралия, разобрались почему.

Исследовательская группа во главе с докторантом Кристиной Зденек и доцентом Брайаном Фрайем сравнивали влияние змеиного яда на агенты, свертывающие кровь у собак и кошек, в надежде предоставить пушистым друзьям помощь.

«Укус змеи – обычное явление для домашних кошек и собак по всему миру, и это может привести к летальному исходу», – рассказывает доктор Фрай. «Это в первую очередь связано с состоянием, называемым коагулопатией, вызванной ядом, когда у животного нарушается свертываемость крови и оно истекает кровью до смерти».

В Австралии одна только сетчатая коричневая змея (Pseudonaja textilis) ответственна за приблизительно 76% зарегистрированных укусов у домашних животных в год.

«И хотя только 31% собак выживают, будучи укушенными сетчатой коричневой змеей без введения противоядия, у кошек вероятность выживания в два раза выше – 66%», – отмечает Фрай.

Кошки также имеют значительно более высокую выживаемость, если им дают противоядие, и до сих пор причины этого различия были неизвестны.

Доктор Фрай и его команда использовали анализатор коагуляции для проверки воздействия яда сетчатой коричневой змеи, а также 10 других ядовитых змей, обнаруженных по всему миру, на плазму собак и кошек в лаборатории.

«Все яды действовали на плазму собаки быстрее, чем на плазму кошки или человека», – отмечает Зденек. «Это указывает на то, что собаки, скорее всего, столкнутся с коагулопатией быстрее, поэтому они более уязвимы для ядов змей. Время самопроизвольного свертывания крови, даже без яда, у собак значительно ниже, чем у кошек. Это говорит о том, что естественная быстрая свертываемость крови собак делает их более уязвимыми для этих типов змеиных ядов».

Это согласуется и с клиническими данными, показывающими более быстрое появление симптомов и наступления смерти у собак, чем у кошек. Несколько поведенческих различий между кошками и собаками также с высокой вероятностью увеличат шансы последних умереть от ядовитого укуса змеи.

«Собаки обычно исследуют окружающий мир носом и пастью. Это области с большим количеством сосудов, тогда как кошки часто бьют лапами», – отмечает доктор Фрай. «Собаки, как правило, более активны, чем кошки, что не очень хорошо после укуса, потому что нужно оставаться в максимально спокойном положении, чтобы замедлить распространение яда по телу».

Исследователи надеются, что их открытие может привести к лучшему пониманию критически короткого периода времени для лечения собак, укушенных ядовитыми змеями.

«Мы сами обожаем собак, поэтому исследование для нас важно непосредственно. Но оно также имеет глобальные последствия», – отмечает доктор Фрай. «У меня было двое друзей, которые теряли больших собак из-за укусов змей, они умирали менее чем за десять минут, хотя ответственные за это сетчатые коричневые змеи не были особенно крупными особями. Это подчеркивает, насколько быстрым и смертельным змеиный яд может быть для собак».