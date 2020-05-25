Согласно действующему законодательству РФ, все страховые компании обязаны предоставлять услуги по оформлению соответствующих документов. ОСАГО онлайн купить может каждый, открыв для себя возможность за несколько минут оформить электронную версию документа, имеющую такую же правовую силу, как печатный вариант, выданный в представительстве страховой фирмы.

Стоимость по всем компаниям легко просчитать на онлайн-калькуляторе, убедившись, что предложение портала osagoonline.ru – лучшее среди конкурентов.

Алгоритм расчета ОСАГО

Полисную стоимость рассчитать указанным способом интуитивно просто и понятно. Для этого потребуется несколько минут и три простых действия:

Указать мощностный параметр мотора, год выпуска ТС и город регистрации (при наборе населенного пункта подходящие варианты высвечиваются автоматически). Выбрать количество водителей с указанием возраста и стажа. Если пользователей несколько, отмечают показатели самого неопытного или молодого из них. Нажать раздел «Найти страховку», после чего откроется страница с доступными вариантами страховки от разных компаний.

Проведя калькуляцию, можно завершить оформление ОСАГО. Выбирают пункт «Узнать подробнее» возле подходящего варианта, заполняют обязательные графы, необходимые для получения полиса в электронном виде. Формирование и покупка документа проводится на официальных ресурсах страховых фирм, с подтвержденной лицензией Центробанка РФ. Непосредственно после приобретения доступна проверка полиса на подлинность.

Формирование цены на ОСАГО

Стоимость полиса на ресурсе osagoonline.ru формируется максимально прозрачно, зависит от расчетных коэффициентов. В соответствии с формулой, принятой Центробанком РФ, учитывается базовая ставка (ТБ) и корректирующие индексы.

К последним элементам относятся:

опыт и возраст пользователя – КВС;

бонус-малус (размер страховой премии) – КБМ;

показатель мощности ДВС – КМ;

эксплуатационный регион – КТ;

страховой период 1 и 2 – КС и КП;

количество водителей – КО;

история – КН;

использование с прицепом – КПр.

Расчет ОСАГО по формуле

Расчет стоимости проводится путем умножения ТБ, КТ, КБМ, КВС, КО, КМ, КС и КН. Для юридических лиц коэффициент КО = 1,8, а также учитывается индекс КПр.

На сайте расчет облегчен автоматическим калькулятором, который выполнит процедуру за считанные секунды. Кроме мгновенного определения корректировочных индексов, он предоставит действующие ставки страховщиков с отображением итоговой цены в разных компаниях Кургана и области.