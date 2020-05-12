Появилась информация о старте разведывательных учений в северо-восточной области Польши, в которых принимают участия подразделения из Великобритании и США.

В СМИ сообщают, что эти учения являются частью военной программы Североатлантического Альянса, направленного на расширение его присутствия в восточноевропейских странах. Они осуществляются в окрестностях небольшого города Бемово-Пйиске, расположенного всего в 60 километрах от границы РФ.

Представители военного блока отмечают, что данные маневры было решено развернуть в Прибалтике и Польше из-за «вторжения России в Крым». Эксперты добавляют, что рядом с местом их проведения расположен Сувалкский коридор, который нередко называется литовскими и польскими военными самой уязвимой территорией НАТО в восточном регионе.