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Появилась информация о старте разведывательных учений в северо-восточной области Польши, в которых принимают участия подразделения из Великобритании и США.

В СМИ сообщают, что эти учения являются частью военной программы Североатлантического Альянса, направленного на расширение его присутствия в восточноевропейских странах. Они осуществляются в окрестностях небольшого города Бемово-Пйиске, расположенного всего в 60 километрах от границы РФ.

Представители военного блока отмечают, что данные маневры было решено развернуть в Прибалтике и Польше из-за «вторжения России в Крым». Эксперты добавляют, что рядом с местом их проведения расположен Сувалкский коридор, который нередко называется литовскими и польскими военными самой уязвимой территорией НАТО в восточном регионе.

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