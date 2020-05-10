На границе индийского штата Сикким с Китаем между военным двух стран произошла рукопашная схватка.

Инцидент произошёл в прошедшую субботу, 8 мая. Причины конфликта не раскрываются. Уточняется, что обошлось без применения огнестрельного оружия – солдаты ограничились тем, что бросали в сторону противника камни. В столкновении пострадали несколько солдат – четыре со стороны Индии и семь от Китая. Всего же участвовало около 150 человек с каждой стороны.

Конфликт был завершен после того, как командование обоих сторон совершили переговоры.

Отмечается, что столкновения между индийскими и китайскими солдатами ранее уже происходили в пограничных районах. Ранее солдаты забросали друг друга камнями в сентябре 2019 года, а также конфликт произошёл летом 2017 года.