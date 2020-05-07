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Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, что во время сна мозг человека способен воспроизводить опыт, полученный при бодрствовании.

В соответствующем эксперименте приняли участие несколько инвалидов. Специалисты в области медицины провели вживление особых электродов в кору их головного мозга. Ранее эти системы использовались для создания нейроинтерфейса, позволившего управлять планшетом силой мысли. Его применили и в новом исследовании.

При проведении опыта испытуемые сыграли в детскую развивающую игру под названием «Саймон». Затем ученые проверили их мозговую активность во время сна. Оказалось, что область мозга, отвечающая за моторику, воспроизводит ранее выполненные действия при отдыхе, но только те, которые были выучены.

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