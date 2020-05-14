Автомобильный рынок достаточно жесток в том плане, что пока вы эксплуатируете машину, ее стоимость постепенно падает. Впрочем, это происходит и с характеристиками транспортного средства. После нескольких лет эксплуатации авто водитель уже начинает относиться к поломкам, большим тратам на ТС как к чему-то обыденному. Конечно же, в этом нет ничего хорошего, когда машина становится обузой. Поэтому большинство водителей решают продать б/у машину тому, кто готов с ней возиться, терпеть траты по каким-то своим причинам. Тянуть с продажей не стоит по простой причине — как уже было отмечено выше, ее ценник падает. Даже если машина просто стоит.

Почему сложно продать автомобиль самостоятельно

Продают водители авто разными способами. Кто-то устраивает «забег» по сайтам с объявлениями. Другие пытаются запустить сарафанное радио, третьи заказывают рекламу в газетах на тему авто. Но, будем честны, все эти способы ни на малую долю не гарантируют, что вы быстро продадите автомобиль. Сайты с объявлениями, газеты просто завалены продажами автомобилей. Опять же, потому что б/у машина, которая требует много ухода, нужна далеко не каждому. Можно, конечно, сильно снизить цену на ТС, чтобы побыстрее избавиться от него. Но получить копейки, зато быстро продать автомобиль — идея крайне сомнительная.

Автовыкуп авто в Санкт-Петербурге

Так что же делать, когда хочется и сумму хорошую получить, и автомобиль поскорее продать? В данном случае логично обратиться в фирму, которая специализируется на скупке б/у автомобилей. Если вы проживаете в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, можем посоветовать вам обратиться в компанию «НОРД АВТО» https://autovikyp78.ru/vykup-avtomobilej-s-probegom.html, которая положительно зарекомендовала себя на рынке. Компания профессионально занимается скупкой авто. Это не тот случай, когда какие-то сомнительные фирмы предлагают копейки за ТС, которое зато покупают максимально быстро. У «НОРД АВТО» есть масса достоинств:

Обратившись в компанию, вы можете продать как иномарку, так автомобиль от российского производителя;

Компания готова выкупить авто в любом состоянии. Неважно, битая, неисправная или утилизированная у вас машина. Вы можете авто на запчасти целиком продать без лишних хлопот;

Компания проводит грамотную и независимую экспертную оценку состояния машины. Этой работой занимаются специалисты с высокой квалификацией;

Оперативность выкупа. Вы можете обратиться в компанию и в этот же день продать автомобиль, получив сумму;

Компания готова взять на себя документальное оформление сделки. В этом плане все законно и легально. Если вы далеки от возни с бумагами, вам помогут;

Если у вас неисправный автомобиль, не на ходу, за свой бюджет эвакуировать его не придется. Компания возьмет на себя данную задачу.

Обращайтесь в честные компании, занимающиеся автовыкупом, чтобы не пожалеть о сделке по продаже машины!