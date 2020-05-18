На Корейском полуострове женщина увиделась со своей умершей дочерью благодаря возможностям виртуальной реальности – учёные сделали голограмму девочки с голосом, с которой её мать разговаривала, когда надела шлем виртуальной реальности и тактильные перчатки. Во время рассказа об опыте женщина высказалась: «Может быть, это был настоящий рай».

Использование VR процветает в современном обществе и находят себе применение в немалом количестве отраслей, на данный момент они проявили себя в ещё одной сфере. Как нам сообщает Independent, что благодаря виртуальности мама девочки Найон увидела свою дочурку, которая ушла на тот свет ещё малышкой от малоизученной болезни, и даже утроила небольшую вечеринку по поводу её дня рождения.

Чан Чжи Сун снялась в кино под названием «Я встретила тебя» (перевод на английский язык: «Imetyou»). Во время процесса его создания съёмочная группа помогла воссоединить двух людей, разлученных судьбой. Чтобы создать фильм потребовалось восемь месяцев. Чтобы создать цифровую копию Найон, специалисты применили жизненные фотографии и видеозаписи, а ещё аудиозапись её голоса. К тому же, в создании проекта приняла участие юная киноактриса, в помощи которой нуждались разработчики для движений виртуальной девочки.

После смерти дочери Чан долго не могла оправиться. В память о своей крошке она сделала тату её имени и даты рождения, а на шейке мать всегда носит костный порошок дочки на подвеске. Место, где похоронена Найон, мать навещает каждую четвёртую неделю.

Когда фильм был готов, Чан получила специальный шлем и специальные наконечники для рук, которыми можно почувствовать прикосновения. Мать и дочь смогли встретиться в парке, где они часто гуляли при жизни Найон, его тоже воссоздали в VR. Дочка бежала навстречу Чан, произнося: «Мамочка, куда же ты пропала? Мам, тосковала?»

Мать, конечно же, не могла сдержать слёз, нежно подала ручку, почувствовала, как её доченька касается её руки. Затем мама и Найон вместе справили её именины, погасив свечи на именинном тортике. Дочурка пожелала никогда не видеть слёз матери.

Мама Найон осведомила, она снялась в данном кино, потому что она хотела сказать слова поддержки таким же, как и она сама, то есть тем, кто потерпел потерю близкого человека.

«Пролетело тридцать шесть месяцев, с того времени как моей девочки не стало, и сейчас мне кажется, моя любовь должна стать сильнее, пусть уйдут тоска и страдания, ведь если это не произойдёт сейчас, позже будет неуверенное поведение при встрече с моей доченькой. Не угаснет моя надежда на то, что память о моей крошке ещё надолго останется среди вас, после выхода киносюжета, в котором я недавно снялась», — объяснила мать Найон на своей странице в Инстаграм.

«Я не могу поверить, что это реальность, что это не сон. Мне удалось повстречаться со своей умершей дочерью, которая бежала мне навстречу, улыбаясь, хоть мы встретились и не на долгое, но на значительное время. Для меня это была самое большое счастье», — сообщила Чан.

Портал Futurism сообщает: «Продемонстрированная методика на данный момент ещё требует доработки, но в ближайшие годы свидания с покойными в виртуальности спокойно может стать, как обычная встреча с живым человеком, для современного мира. Над созданием вышесказанного кино трудились множество специалистов, а, дальше, возможно, придумают специальную программу, где люди смогут загружать фотки и видеозаписи для создания виртуального умершего близкого, которого ему нужно встретить. Кроме того, одновременно несколько компаний взялось за проект по созданию специальной программы, благодаря которой люди смогут общаться с умершими близкими.

Невозможно предугадать, к чему приведёт такой прогресс в обществе. Может быть, кто-то благодаря этому смирится с утратой родного и направит его на верный путь, покажет дальнейшую жизнь без этого человека. По всей видимости некоторые станут жить виртуальным миром нежели настоящим. Специалисты предвещают, что встречи с покойниками выйдут за рамки, мир изменится, как в одном фильме, придумают инновационные компьютеры «выглядящие», как покойники, не в виртуальности, а в реальном мире, поэтому создание этого проекта требует больших усилий.

Источник: https://poznavaemoe.ru/