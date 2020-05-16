Виталий Красиков, инженер из РФ, решил дать россиянам несколько рекомендаций по выбору смартфона, относящегося к бюджетному сегменту.

Согласно словам специалистам, следует стараться избегать покупки ультрадешевых мобильных аппаратов от неизвестных брендов, так как они вполне могут оказаться не способны выполнять даже свою основную функцию – принимать и осуществлять звонки. Возвратить его по гарантии будет крайне сложно.

Необходимо убедиться в том, что они имеют поддержку сетей 3G и 4G. На объем постоянной памяти или предустановленные приложения не следует обращать пристального внимания, так как при необходимости на смартфон всегда можно поставить карту памяти и загрузить необходимые программы.