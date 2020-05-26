Многие беременные женщины ставят во главу своей диеты овощи и фрукты. Кишечный микробиом перерабатывает их в химические вещества, ряд из которых может пересекать плаценту, воздействуя таким образом на плод.

Нерожденный ребенок на фоне такого воздействия может пострадать, несмотря на то, что продукты натуральные. Исследователи из отдела биомедицинских исследований в Бернском университете и Университетской больнице Берна предупреждают, что воздействие таких веществ нуждается в тщательной оценке.

У всех млекопитающих, люди не исключение, в микробиоме присутствуют миллиарды бактерий. Большая их часть сосредоточена в кишечнике, однако населяют они также дыхательные и мочеполовые пути, кожу.

Уже давно ученые подтвердили, что кишечный микробиом благотворно сказывается на иммунной системе человека. При этом в момент беременности набор бактерий матери влияет на развитие иммунной системы ребенка.

Стефани Ганал-Вонарбург и Эндрю Макферсон авторы обзорной статьи, опубликованной в Science, предложили последние данные по этой теме. Они обратили внимание на то, что употребление овощей и фруктов беременными женщинами недооценивается в исследованиях, с точки зрения потенциального риска для плода.

Плацента защищает лишь частично

Ранее ученые полагали, что околоплодный пузырь создает в матке стерильную среду и что «заражение» бактериями происходит в момент рождения.

«Плод не защищен от метаболитов бактерий, которые населяют кишечник матери», – рассказывает Ганал-Вонарбург.

Плацента дает лишь частичную защиту, а перенос метаболитов бактерий позволяет формировать врожденный иммунитет потомства во время беременности. К таким выводам пришли авторы статьи в рамках предыдущих исследований.

«Во время беременности женщины с большой осторожностью относятся к приему лекарств, делают это только после консультации с врачом, поскольку плацента не защищает от всех лекарств и их воздействие может помещать нормальному развитию ребенка. Однако намного меньше информации о том, как влияют природные вещества, без которых не обходится ни одна здоровая диета. Не до конца понятно, в какой степени они могут влиять на потомство и его иммунитет», – отмечает Ганал-Вонарбург.

Растительные вещества тоже требуют осторожности

Ученые подвели итоги опубликованных исследований и сделали вывод, что метаболические продукты не могут напрямую попадать в организм матери, соответственно, и в плод. Значит, в процессе задействован кишечный микробиом.

«Хотя растительные продукты причисляются к разряду натуральных, в них есть ксенобиотические вещества, которые воспринимаются организмом как чужеродные. Их следует употреблять в небольших количествах, особенно во время беременности», – отмечает Макферсон.