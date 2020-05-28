Стопка листов небольшого размера называется кубариком. Это полезный деловой инструмент, который есть в большинстве офисов. Полиграфический продукт используется не только менеджерами и управленцами. Он широко применяется офисными работниками, фрилансерами и даже учениками и студентами.

Кубарик – это еще и рекламный носитель. На каждом листе можно разместить необходимую информацию, логотип и контакты компании. Они используются для записей, служат материалом для создания разных пометок.

Особенности

Компактный кубарик – удобный инструмент, использующийся работниками разных профессий и в бытовых целях (создание списков, напоминаний, заметок). Он имеет квадратную или прямоугольную форму, может иметь отделение для хранения карандашей и ручек. Кубарик отличается следующими особенностями:

Высота бывает от 10 до 90 мм.

Количество листов варьируется от 50 до 900 шт.

Стандартная ширина и длина составляют 90х90 мм.

Листы изготовлены из офсетной бумаги плотностью 80 г/м².

Цвет бумаги бывает белым, синим, желтым, розовым, фиолетовым или любым другим.

Выпускаются кубарики с проклеенным и непроклеенным краем. Отрывные странички не рассыплются, если коробочка упадет со стола. Непроклеенные блоки проще в использовании, потому что листки можно быстро достать из блока.

Упаковка

Отдельного внимания заслуживает упаковка кубарика. Если блок приобретается в качестве сувенира или подарка, этот элемент комплекта играет не последнюю роль.

Некоторые кубарики производятся без специальной коробочки. Это просто стопка склеенных с одной стороны листов. Но даже этот вариант продается в специальной защитной пленке, чтобы при транспортировке края листов не испачкались и не порвались.

Упаковка производится из картона или пластика. Она бывает прозрачной и непрозрачной. Коробочка может иметь откидную крышку. Этот вариант чаще используется для кубариков, которые покупаются на подарок или выполняют функцию сувенира.

Пластиковые упаковки часто имеют бортики, предотвращающие выпадение листов, если блок случайно столкнут на пол.

Рекламный носитель

Одной из важных функций этого офисного инструмента является распространение рекламы. Заказывая печатную продукцию в типографии, можно нанести на каждый листок нужное изображение. Оно создается в корпоративных цветах.

Реклама печатается с одного края листа, оставляя место для заметок. На него наносится логотип, название компании, слоган или другая важная информация.