читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный архитектурный блогер-урбанист Илья Варламов поделился на своем личном сайте впечатлениями от поездки в Гатчину. Ранее архитектор Елизавета Гречухина утверждала, что Гатчина для Варламова – это город мечты, урбанист решил проверить эти слова.

Блогер обратил внимание на побелку деревьев и заборы вокруг парков. По его словам они не только бесполезны, но и уродуют облик любого города.

Разочаровало Варламова и новое общественное пространство на бульваре Науки. По его словам там «нечего делать». «Несколько унылых качелей – и всё», – пишет блогер.

Впрочем, Илья отметил и положительные, на его взгляд, моменты. Понравился Варламову квартал сталинской застройки. Он считает, что планировка улиц там намного лучше современной.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Украина обстрелом Донбасса пытается вынудить жителей покинуть свои дома

19 мая глава ЛНР Леонид Пасечник в своём заявлении обратил внимание на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.05.2020
  • читать 1 минуту

В Башкирии коронавирус выявлен ещё у 88 жителей

В Башкирии за прошедшие сутки было выявлено ещё 88 пациентов с коронавирусной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.05.2020
  • читать 1 минуту

Новая возлюбленная Аршавина сняла совместное видео

Футболист Андрей Аршавин предпочитает не комментировать свою личную жизнь, однако и не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 мая – ясно, до 12 °C | город Мытищи, 23 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 мая – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск, 23 мая – пасмурно, до 11 °C | Королев, 23 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Подольск, 23 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир, 23 мая – небольшой дождь, до 11 °C |