Известный архитектурный блогер-урбанист Илья Варламов поделился на своем личном сайте впечатлениями от поездки в Гатчину. Ранее архитектор Елизавета Гречухина утверждала, что Гатчина для Варламова – это город мечты, урбанист решил проверить эти слова.

Блогер обратил внимание на побелку деревьев и заборы вокруг парков. По его словам они не только бесполезны, но и уродуют облик любого города.

Разочаровало Варламова и новое общественное пространство на бульваре Науки. По его словам там «нечего делать». «Несколько унылых качелей – и всё», – пишет блогер.

Впрочем, Илья отметил и положительные, на его взгляд, моменты. Понравился Варламову квартал сталинской застройки. Он считает, что планировка улиц там намного лучше современной.