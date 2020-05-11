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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал эксклюзивное интервью телеканалу ЛенТВ24, в котором подвёл итоги празднования 75-летия Великой Победы.

Как он отметил, празднование прошло для него, как и для большинства россиян, в онлайн-формате. Он, также, как и все, смотрел выступление Владимира Путина и встретил минуту молчания, а затем спел “День победы, как он был от нас далёк”. Также он вместе с женой держал портреты дедов и стоял с ними у окна.

Также в этот день он всё же посетил некоторые торжественные мероприятия, проводимые в Гатчине. Так, он, возложил цветы к стеле города Воинской Славы, и участвовал в открытии панно Победителей, состоявшемся на площади Победы. По словам Дрозденко, ранее он заявлял, что нужно что-то сделать, чтобы людей привлекало на эту площадь, и они создали панно Победителей, которое расширяется ежегодно.

Затем он посетил Гатчинский мемориал, который год назад поручил реконструировать. Он отметил хорошую работу, которая была проведена, и возложил цветы у вечного огня.

В завершение он сообщил, что около 600 тысяч жителей Ленобласти приняли участие в онлайн-акциях, а миллионы были зрителями. Такие цифры вызывают у него чувство внутренней гордости за регион, и Дрозденко благодарен всем жителям.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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