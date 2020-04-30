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В поселке Чернышевск, расположенном в Забайкалье, местная жительница спалила соседям две бани во время сжигания мусора.

Представители управления МВД по региону сообщили о том, что 41-летняя женщина во время уборки придомового участка разожгла костер для уничтожения мусора. Хоть она и подготовила ведро с водой, чтобы при необходимости быстро потушить огонь, однако из-за сильного ветра ей не удалось уследить за ним, из-за чего он перекинулся на деревянные бани соседей и их хозяйственные постройки.

Вскоре пожар начал угрожать многоквартирным жилым зданиям, построенным из бревен. Однако приехавшие на вызов спасатели успели потушить огонь. Сейчас ведется подсчет нанесенного ущерба и решается вопрос о привлечении женщины к ответственности.

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