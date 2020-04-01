Компания Xiaomi заявила о том, что 3 апреля состоится мероприятие Mi Fan Festival 2020, посвящённое 10-летию компании. Мероприятие начнётся в 9 часов по московскому времени.

Согласно заявленной информации, планируется представить сразу 22 новых продукта. В настоящее время о том, какими именно будут эти новинки, нет никакой информации. Все подробности будут озвучены только на самом мероприятии. В частности, предполагается, что будут продемонстрированы устройства для “умного” дома, на которые компания в последнее время делает большую ставку и активно их развивает.

Отмечается, что на фестивале в прошлом году было представлено 20 новых устройств, среди которых были беспроводные пылесосы, электронные весы, рисоварка, ноутбуки. Некоторые имеющиеся устройства получили существенные скидки.