Андрей Воробьев, руководитель Подмосковья, во время беседы с журналистами издания РБК, сообщил о том, что крупные предприятия международных компаний продолжат осуществлять свою деятельность на этой неделе.

Согласно словам губернатора региона, автозавод Mercedes-Benz начал работать с сегодняшнего дня. Работу возобновили заводы PepsiCo, Kimberly Clark и другие известные бренды. Он добавил, что все они начали вводить новые правила работы, включая необходимость соблюдения сотрудниками социальной дистанции.

Во время интервью глава области также отметил, что в Подмосковье на данный момент власти не собираются вводить специальные пропуска для похода за продуктами или поездок на работу. На данный момент времени в регионе зарегистрировано 305 случаев инфицирования COVID-19.