читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Воробьев, руководитель Подмосковья, во время беседы с журналистами издания РБК, сообщил о том, что крупные предприятия международных компаний продолжат осуществлять свою деятельность на этой неделе.

Согласно словам губернатора региона, автозавод Mercedes-Benz начал работать с сегодняшнего дня. Работу возобновили заводы PepsiCo, Kimberly Clark и другие известные бренды. Он добавил, что все они начали вводить новые правила работы, включая необходимость соблюдения сотрудниками социальной дистанции.

Во время интервью глава области также отметил, что в Подмосковье на данный момент власти не собираются вводить специальные пропуска для похода за продуктами или поездок на работу. На данный момент времени в регионе зарегистрировано 305 случаев инфицирования COVID-19.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Подмосковье четверо детей заразились COVID-19

На территории Подмосковья коронавирусом заразились еще четверо детей. Всего за последние 24… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Молодогвардейцы Серпухова приглашают на онлайн-зарядку

В городе Серпухов активисты из «Молодой Гвардии Единой России» решили пригласить всех… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Воронежской области зафиксировали два новых случая коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Воронежской области сообщил о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 6 апреля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 6 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 6 апреля – пасмурно, до 1 °C | Королев, 6 апреля – ясно, до 7 °C | Подольск, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир, 6 апреля – ясно, до 9 °C |