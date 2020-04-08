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В Саратове члены партии КПРФ выдвинули предложение выплатить каждому жителю области по 10 тысяч рублей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как отмечается, данное предложение было направлено ещё 10 дней назад, но официальный ответ всё ещё не был получен. Впрочем, уточняется, что данная инициатива с высочайшей вероятностью был отклонена. По словам Вадима Ойкина, первого зампреда областного правительства и министра финансов, непонятно, где брать деньги на реализацию такого проекта.

Отмечается, что для выплаты каждому жителю Саратовской области 10 тысяч рублей потребуется около 24 миллиардов рублей. Как заявил Ойкин, планируется, что помощь будет осуществлена лишь действительно нуждающимся людям, при этом она, вероятнее всего, будет в большем объеме, нежели предлагается.

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