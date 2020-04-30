читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты российского университета ИТМО и компании РВК разрабатывают платформу для квантового интернета, используя инфраструктуру РЖД.

Размер инвестиций в проект должен будет составить не менее 300 миллионов рублей. С помощью новой платформы удастся осуществлять передачу различных секретных данных почти в любом объеме. В качестве ее первых клиентов могут выступить государственные корпорации, финансовые структуры и производственные организации.

Запуск пилотной зоны для внедрения новой технологии произойдет уже в следующем году на базе инфраструктуры РЖД. Владлена Серебрякова, представитель университета, отметила, что еще прошлым летом правительство заключило с данной корпорацией соответствующее соглашение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Личинки круглых червей могут помочь в борьбе с астмой

Исследователи смогли выяснить, что личинки круглого червя способны выделять специальное вещество, подавляющее… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ученые обнаружили «зомбирующий» пчел вирус

Исследователи из США определили, что вирус IAPV, который поражает пчел, способен изменять… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В России коронавирусную инфекцию начали лечить новым методом

Валерий Черешнев, академик РАН и иммунолог, сообщил о том, что в РФ… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 30 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи, 30 апреля – пасмурно, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский, 30 апреля – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 30 апреля – ясно, до 15 °C | Королев, 30 апреля – ясно, до 20 °C | Подольск, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C |