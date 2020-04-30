Специалисты российского университета ИТМО и компании РВК разрабатывают платформу для квантового интернета, используя инфраструктуру РЖД.

Размер инвестиций в проект должен будет составить не менее 300 миллионов рублей. С помощью новой платформы удастся осуществлять передачу различных секретных данных почти в любом объеме. В качестве ее первых клиентов могут выступить государственные корпорации, финансовые структуры и производственные организации.

Запуск пилотной зоны для внедрения новой технологии произойдет уже в следующем году на базе инфраструктуры РЖД. Владлена Серебрякова, представитель университета, отметила, что еще прошлым летом правительство заключило с данной корпорацией соответствующее соглашение.