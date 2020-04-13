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В Приморском крае число заражённых коронавирусной инфекцией может увеличиться ещё на четыре человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

В настоящее время в регионе подтверждено уже 24 случая заболевания коронавирусом. 24-й пациент был выявлен 12 апреля – им является мужчина, вернувшийся из Москвы.

Ещё у четверых человек взятые тесты являются “подозрительными”. Сейчас все они находятся на госпитальном карантине. Также отмечается, что 20 пациентов, в том числе двое детей, проходят медикаментозное лечение, два человека выздоровели и были выписаны, ещё двое скончались.

Под наблюдением врачей находятся более 10 тысяч жителей региона, находящихся на самоизоляции.

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