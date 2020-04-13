В Москве был оштрафован индивидуальный предприниматель, осуществляющий продажу продуктов питания.

Как сообщается, он организовал продажи продуктов питания быстрого приготовления на перроне Савеловского вокзала в нарушение предпринимаемых мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, как сообщается, покупатели заходили на само предприятие, а выдача их заказа производилась контактным способом.

Решение о наказании в виде штрафа было принято Останкинским судом Москвы. Сумма штрафа составляет 50 тысяч рублей. Уточняется, что предприниматель явился в суд и с выписанным ему протоколом об административном нарушении согласился.

Согласно существующему законодательству, за нарушение режима самоизоляции предпринимателям грозит штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей, или запрет на ведение своей деятельности сроком до 90 суток.