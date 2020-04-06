В Ленинградской области за прошедшие сутки было зарегистрировано ещё пять человек с выявленным коронавирусом.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, положительный результат на коронавирусную инфекцию был выявлен у жителей деревни Разметелево Всеволожского района, а также у жителей Всеволожска и Тихвина. Отмечается, что число заразившихся в два раза меньше по сравнению с предыдущим днём.

Таким образом, по последней информации, в Ленинградской области 62 человека с коронавирусом. При этом вылечились и были выписаны три человека. Смертей от коронавируса в Ленобласти не было.

Наибольшее число пациентов с коронавирусом в Ленобласти находятся: в Мурино – семь человек, по пять заболевших в Гатчине и Тихвине, по четыре пациента в Выборге и посёлке Гончарово.